مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتحاد الإفريقي أبلغنا برفع الإيقاف عن حسن قداح.. سيشارك في النهائي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسن قداح - الزمالك X سبورتنج

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الإيقاف عن حسن قداح لاعب الزمالك وبذلك يستطيع المشاركة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد استئناف النادي الأبيض.

وتحدث مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "الاتحاد الإفريقي أبلغنا برفع الإيقاف عن حسن قداح".

وواصل "سيستطيع قداح بذلك المشاركة في النهائي أمام الترجي".

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وعن العقوبة المالية الموقعة عليها وقدرها 10 آلاف يورو قال: "تم تخفيضها كذلك لتصبح 500 يورو".

وأتم المصدر حديثه "فيما تم توقيع عقوبة على أحمد هتلر مساعد المدرب غرامة".

وأعلن الزمالك بعد ذلك بدقائق بشكل رسمي رفع عقوبة الإيقاف عن قداح وتغريمه 500 يورو فقط ومشاركته ضد الترجي.

وكان حسن قداح دخل في اشتباك مع جماهير الأهلي عقب فوز الزمالك على غريمه التقليدي 26-25 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف حسن قداح لمباراتين مع تغريمه 10 آلاف يورو قبل أن يقرر الزمالك الاستئناف على العقوبة.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي غدا الأحد في النهائي في البطولة التي تقام في تونس.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل قناة تونس الوطنية 1 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

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