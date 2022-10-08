مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب ضم مصطفى شلبي.. وهذا ما نريده

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 16:41

كتب : حامد وجدي

احتقال مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي

دخل الزمالك في مفاوضات مع إنبي من أجل ضم لاعبه مصطفى شلبي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث مصدر من إنبي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "حدثت اتصالات من قبل الزمالك قبل أربعة أيام من أجل التفاوض حول ضم مصطفى شلبي".

وواصل "أبلغنا الزمالك برغبتنا في الحصول على 25 مليون جنيه".

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وأردف "لا نريد الحصول على لاعبين في الصفقة، ولكن نريد المبلغ المالي الذي حددناه".

وأتم المصدر حديثه "التفاوض مازال مستمرا بيننا".

وكان مصطفى شلبي هدفا للأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع إنبي من أجل ضم اللاعب.

وكشف أيمن الشريعي رئيس إنبي في تصريحات تليفزيونية سابقة له عن رغبة الزمالك في ضم مصطفى شلبي.

وقال رئيس إنبي: "الأهلي عرض 12 مليون جنيه لضم مصطفى شلبي ونحن طلبنا 25 مليون لذلك الرقم كان بعيدا".

وتابع "علمت من وسائل الإعلام أن الأهلي أوقف فكرة التفاوض لضم مصطفى شلبي لكن لم يحدث ذلك بشكل رسمي".

وكشف الشريعي "الزمالك تواصل معنا في الفترة الأخيرة لضم مصطفى شلبي، وهناك أكثر من عرض لضمه".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته "الزمالك يتفاوض معنا عن طريق مسؤولين وليس وكلاء، جميع الأمور مطروحة".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

مصطفى شلبي إنبي الزمالك
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