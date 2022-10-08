انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (4) - (0) ساوثامبتون.. الصدارة المؤقتة

يستضيف مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد ساوثامبتون في المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وساوثامبتون.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق65. جوووول رابع لمانشستر سيتي عن طريق هالاند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كانسيلو

ق57 هالاند يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة عرضة من دي بروين

ق49 عرضية متقنة من رودري يقابلها رياض محرز على الطائر في مرمى ساوثامبتون

ق47 عرضية خطيرة من دي بروين تصل إلى بيرناردو سيلفا الذي سدد بقوة لكن الكرة مرت قريبة من مرمى ساوثامبتون

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 محاولة خطيرة من ساوثامبتون عن طريق أرموسترونج تمر بقليل أعلى مرمى إيدرسون حارس مانشتسر سيتي

ق43 هالاند مرر لفيل فودين الذي سدد بقوة لكن تسديدته علت مرمى ساوثامبتون

ق32 فيل فودين يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تمريرة بينية من كيفين دي بروين

ق27 كيفين دي بروين يقود هجمة خطيرة ويمرر لفيل فودين لكن دفاع ساوثامبتون أبعد الخطورة

ق20 جواو كانسيلو يسجل الهدف الاول لمانشستر سيتي بعد تسديدة قوية في الزاوية البعيدة سكنت الشباك

ق15 وحرم القائم إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول بعد إنفراد تام للمهاجم النرويجي

ق13 عرضية متقنة من جواو كانسيلو تصل إلى رياض محرز المواجه للمرمى لكنها وضعها أعلى المرمى وأضاع فرصة مؤكدة

ق10 كرة عرضية من الجانب الأيسر لـ ساوثامبتون لكن الكرة وصلت إلى إيدرسون بدون خطورة

ق7 انطلاقة سريعة من هالاند مهاجم مانشستر سيتي لكن الكرة تصل في النهاية إلى حارس ساوثامبتون بدون خطورة

ق2 هجمة خطيرة لمانشستر سيتي تصل إلى رياض محرز يسدد بقوة لكن حارس ساوثامبتون ينقذ هدف مؤكد

انطلاق المباراة