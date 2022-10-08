انتهت كرة سلة – الأهلي (88) - (71) الرياضي.. تفوق أحمر وصدارة
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والرياضي اللبناني التي تقام في ثالث جولات البطولة العربية لكرة السلة.
وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على حساب الميناء اليمنى والغرافة القطري.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.
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نهاية اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 88-71
الأهلي 79-66 الرياضي اللبناني
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 71-58.
الأهلي يتقدم 54-53.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 46-42.
الأهلي يتقدم في النتيجة 25-22.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم الرياضي 20-18.
الرياضي يتقدم 10-7.
الأهلي يتقدم 7-2.
انطلاق المباراة.
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