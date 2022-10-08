انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3) - (0) ولفرهامبتون.. عودة للمربع الذهبي

يستضيف تشيلسي منافسه ولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ10 نقاط، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 بتسع نقاط.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون.

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نهاية المباراة

ق89. جووووول ثالث لتشيلسي عن طريق أرماندو برويا بتسديدة أرضية.

ق53 كريستيان بوليسيتش يسجل الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع ماسون ماونت ويضعها في مرمى ساوثامبتون

ق47 ضغط متواصل من هجوم ولفرهامبتون على مرمى تشيلسي بحثا عن تسجيل هدف التعادل

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 كاي هافرتز يسجل الهدف الأول بضربة رأسية بعد عرضية ماسون ماونت

ق45 محاولة جديدة من تشيلسي عن طريق كونور جالاجير لكن دفاع ولفرهامبتون أبعد الخطورة

ق27 كريستيان بوليسيتش يهدر هدف مؤكد ويضع ضربة راسية تمر أعلى مرمى الضيوف بقليل

ق25 ماسون مونت يسدد تسديدة خطيرة على مرمى ولفرهامبتون لكنها مرت بجوار المرمى

ق22 كيبا حارس تشيلسي ينقذ فرصة هدف محقق وتصدى إلى تسديدة جواو موتينيو

ق21 مخالفة خطيرة لـ ولفرهامبتون بعد عرقلة جونزالو جيديش

ق16 عرضية خطيرة من سيزار أزبيليكوتا تمر أمام منطقة ولفرهامبتون دون أن تجد المتابع من لاعبي تشيلسي

ق7 فرصة جديدة خطيرة لـ ولفرهامبتون بعد عرضية خطيرة لكنها تصل إلى كيبا حارس تشيلسي في النهاية

ق5 فرصة أولى ضائعة من ولفرهامبتون بعد رأسية خطيرة من دانيال بودينس تمر بجانب مرمى تشيلسي

ق3 ضغط مبكر من هجوم تشيلسي على مرمى ولفرهامبتون

انطلاق المباراة