مجلس إدارة جديد لـ غزل المحلة بقيادة أسامة خليل

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 14:53

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

سيقود غزل المحلة مجلس إدارة جديد بقيادة أسامة خليل عقب قرار الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنادي.

وقبلت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم، استقالة المجلس السابق برئاسة علي العباسي.

وقررت الجمعية العمومية تعيين المجلس الجديد برئاسة أسامة خليل (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" وعمر عبد الله (عضو) ووليد خليل (عضو) في انتظار إضافة ممثل لشركة مصر القابضة للتأمين ضمن المجلس الجديد.

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وقبلت الجمعية العمومية استقالة المجلس السابق برئاسة علي العباسي (رئيـس مجلـس الإدارة والعضـو المنتـدب)، وعمـر عبد الله (عضو)، وخالد كرم (عضو) ووجهت لهم الشكر على ما بذلوه من مجهودات في الفتـرة السابقـة.

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واختتم غزل المحلة منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز الـ 15 برصيد 36 نقطة.

كما وصل الفريق إلى نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة وخسر على يد فيوتشر بنتيجة 5-1.

وتقام قرعة الدوري المصري لموسم 2022-2023 يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2023 بأحد الفنادق.

غزل المحلة
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