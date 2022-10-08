يبحث عن فوز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة أوجسبورج

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة أوجسبورج في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وسيشارك مرموش في مباراته العاشرة مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي.

وكان مرموش قد سجل هدفين خلال 9 مباريات لعبها مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 23 عاما افتتح سجله التهديفي في الدوري الألماني بقميص فولفسبورج أمام فريقه السابق شتوتجارت في لقاء ناري بالجولة الماضية (الثامنة) انتهى بفوز الفولفي بنتيجة 3-2 على ملعب فولفكسفاجن أرينا.

وكان مرموش قد شارك مع شتوتجارت الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد أوجسبورج في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.