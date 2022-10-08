مؤتمر تشافي: مهمة صعبة تنتظرنا أمام سيلتا فيجو.. وهذا موقفنا من شكوى حكم مباراة إنتر

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: " ستكون مباراة مختلفة عن إنتر ميلان ومايوركا، غدًا سوف نحاول إثبات أنفسنا، ستكون مباراة صعبة، بعد الخسارة أمام إنتر علينا اظهار ردة فعل، لن يكون الأمر سهلا وتنتظرنا مهمة صعبة، لأن سيلتا يلعب بشكل جيد".

وعن ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو أوضح " جودة أسباس لا تناقش. يعتمدوا عليه كثيرا لكن لن نفرض رقابة فردية عليه سنكون منتبهين".

حكم جوسيبي مياتزا

وعن تقدم برشلونة بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن حكم مباراة الفريق امام إنترميلان كشف "لا. تحدثنا وقررنا ألا نقدم شكوى".

وأردف "معلومة مثيرة للاهتمام أن يكون نفس حكم الـ VAR الذي لم يحتسب ركلة جزاء لديمبلي أمام بايرن هو نفسه حكم لقاءنا السابق أمام إنتر".

وتابع "لا أحتج بخصوص الحكام أبدا، لكن ما حدث يوم مباراة إنتر أثار جنوني".

وخسر برشلونة من إنتر بهدف دون رد في ملعب جوسيبي مياتزا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف لبرشلونة سجله بيدري مع عدم احتساب ركلة جزاء لصالح البلوجرانا بداعي لمسة يد على دينزيل دومفريز.

شادي رياض

وعن المدافع المغربي الشاب شادي رياض قال تشافي: أتابع شادي رياض منذ مدة. إنه مدافع بمواصفات ممتازة. يتميز بطول القامة ولديه بنية جسمانية عالية. يلعب باندفاع كبير ويتقن اللعب بالقدم اليسرى كما يجيد الخروج بالكرة من الدفاع. قد يكون له مستقبل زاهر. إنه من اللاعبين الذين نتابعهم عن كثب وقد ينال فرصته مع الفريق الأول".

وعن فرينكي دي يونج أوضح: "نعم انه جاهز بنسبة 100%، إنه بدنيا يمنحنا الكثير ومميز أيضا على الصعيد الدفاعي، يمكنه أن يصل لمناطق الخصم ولا يخسر عدة كرات، يعطينا طاقة ويستطيع اللعب في أي مكان، من الرائع وجوده".

وشهدت قائمة برشلونة ظهور اللاعب المغربي شادي رياض للمرة الأولى في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي.

كما عاد فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ اليسري. (طالع التفاصيل)

وعن فيران توريس كشف "إنه بخير، 100%، كما هو واضح هنالك منافسة وعلينا الاختيار، لكن سوف يلعب ويشارك وسيكون لاعب هام، إنه يتدرب بشكل جيد وهو مثال لزملائه".

وعن الاعتماد كليا على روبرت ليفاندوفسكي في التسجيل شدد "علينا التحسن في الجانب الهجومي. علينا التحسن في الركلات الحرة والتسديد من الخارج، على جميع اللاعبين محاولة التسجيل".

جريزمان

وعن اتفاق برشلون مع أتليتكو مدريد بشأن أنطوان جريزمان كشف "ليس رسمي بعد، إذا توصلوا إلى اتفاق هذا يعني أن جميع الأطراف راضون وأتمنى كل التوفيق لجريزمان".

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع أتليتكو مدريد على انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان بشكل كامل للروخيبلانكوس.

وبحسب موقع "ريلوفو" الإسباني، فإن برشلونة وأتليتكو مدريد سيوقعان على عقد انتقال جريزمان مقابل 20 مليون يورو مع 2 مليون كإضافات.

وانتقل جريزمان إلى أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار التجديد لعام إضافي، الأمر الذي فعله روخيبلانكوس.