كرة يد – الاتحاد الإفريقي يقرر إيقاف حسن قداح عن نهائي الأبطال.. وخطوة عاجلة من الزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إيقاف حسن قداح لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو بعد ما بدر منه عقب مواجهة الأهلي.

وكان حسن قداح دخل في اشتباك مع جماهير الأهلي عقب فوز الزمالك على غريمه التقليدي 26-25 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبناء على الإيقاف فسيغيب حسن قداح بذلك عن نهائي البطولة أمام الترجي وكذلك مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام في شهر مارس أو أبريل المقبلين.

لكن حسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قرر الاستئناف مباشرة على العقوبة الموقعة على لاعبه.

ويأمل الزمالك في الاكتفاء بالعقوبة المالية فقط مع إلغاء قرار الإيقاف ليتسنى لحسن قداح خوض النهائي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي غدا الأحد في النهائي في البطولة التي ستقام في تونس.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل قناة تونس الوطنية 1 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.