قائمة برشلونة – تشافي يستعين بلاعب مغربي لأول مرة أمام سيلتا فيجو.. وعودة دي يونج

استعان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بلاعب مغربي للمرة الأولى في القائمة التي تستعد لمواجهة سيلتا فيجو.

ويلعب برشلونة ضد سيلتا فيجو غدا الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة ظهور اللاعب المغربي شادي رياض للمرة الأولى في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي.

صاحب الـ 19 عاما المولود في مايوركا يلعب في فرق الناشئين بالنادي الكاتالوني منذ صيف 2019.

واستعان تشافي بالمدافع الشاب شادي رياض، لتعويض النقص العددي في خط الدفاع بعد إصابة جول كوندي وأندرياس كريستنسين.

كما شهدت قائمة المباراة عودة فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ اليسري.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: شادي رياض –إيريك جارسيا – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليكس بالدي- مارك كاسادو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جافي – فرينكي دي يونج – بابلو توري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – رافينيا – أنسو فاتي – فيران توريس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.