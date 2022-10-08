برشلونة يعلن جاهزية فرينكي دي يونج لمواجهة سيلتا فيجو

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

أعلن نادي برشلونة جاهزية الهولندي فرينكي دي يونج لخوض المباريات المقبلة.

ويلعب برشلونة ضد سيلتا فيجو غدا الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عن تعافي اللاعب الهولندي من الإصابة وجاهزيته طبيا للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة سيلتا فيجو.

أخبار متعلقة
"حكايتي مستمرة ولم تنته".. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد عبد الله السعيد موندو ديبورتيفو: لوكاكو يسابق الزمن للتواجد أمام برشلونة سبورت: مانشستر يونايتد حدد شرط انتقال دالوت إلى برشلونة رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026

وكان برشلونة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إصابة دي يونج في عضلة الفخذ اليسرى.

وشارك دي يونج مع منتخب هولندا في 45 دقيقة أمام بولندا في 22 سبتمبر قبل أن يغادر بين شوطي المباراة تاركا مكانه لمارتن دي رون.

دي يونج شارك خلال الموسم الحالي مع برشلونة في 8 مباريات وسجل هدفا بجميع المسابقات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.

برشلونة فرينكي دي يونج
نرشح لكم
مؤتمر تشافي: مهمة صعبة تنتظرنا أمام سيلتا فيجو.. وهذا موقفنا من شكوى حكم مباراة إنتر قائمة برشلونة – تشافي يستعين بلاعب مغربي لأول مرة أمام سيلتا فيجو.. وعودة دي يونج مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة قد يلعب ضد خيتافي بشرط واحد.. ولا تعليق عن ضم هالاند في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة "أشعر بالألم لترك الفريق الذي أحبه".. إشبيلية يقيل لوبيتيجي مدرب أندورا: مستعد للتعاقد مع بيكيه وأنا مغمض العينين
أخر الأخبار
مباشر – أوجسبورج ضد فولفسبورج.. مرموش أساسي دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك – ظهور عمر جابر والزناري وصبحي.. وعودة الجزيري ضد فلامبو 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجلس إدارة جديد لـ غزل المحلة بقيادة أسامة خليل 27 دقيقة | الكرة المصرية
يبحث عن فوز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة أوجسبورج 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: مهمة صعبة تنتظرنا أمام سيلتا فيجو.. وهذا موقفنا من شكوى حكم مباراة إنتر 57 دقيقة | الدوري الإسباني
رأفت خليل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنستيري ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد – الاتحاد الإفريقي يقرر إيقاف حسن قداح عن نهائي الأبطال.. وخطوة عاجلة من الزمالك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف