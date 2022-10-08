برشلونة يعلن جاهزية فرينكي دي يونج لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة جاهزية الهولندي فرينكي دي يونج لخوض المباريات المقبلة.

ويلعب برشلونة ضد سيلتا فيجو غدا الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عن تعافي اللاعب الهولندي من الإصابة وجاهزيته طبيا للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة سيلتا فيجو.

COMUNICAT MÈDIC ❗ 💪 Frenkie de Jong ha rebut l'alta mèdica pic.twitter.com/F7jp33q9YW — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 8, 2022

وكان برشلونة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إصابة دي يونج في عضلة الفخذ اليسرى.

وشارك دي يونج مع منتخب هولندا في 45 دقيقة أمام بولندا في 22 سبتمبر قبل أن يغادر بين شوطي المباراة تاركا مكانه لمارتن دي رون.

دي يونج شارك خلال الموسم الحالي مع برشلونة في 8 مباريات وسجل هدفا بجميع المسابقات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.