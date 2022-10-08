"حكايتي مستمرة ولم تنته".. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد عبد الله السعيد

أعلن بيراميدز اليوم السبت رسميا تجديد تعاقد قائده عبد الله السعيد.

وأوضح بيراميدز أن التعاقد سيمتد لعام 2024.

وكان تعاقد السعيد الماضي ينتهي في صيف عام 2023.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز قادما من أهلي جدة السعودي في يناير من عام 2019 في صفقة انتقال حر.

وشارك عبد الله السعيد مع بيراميدز في 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 35 آخرين.

ولم يتوج عبد الله السعيد مع بيراميدز حتى الآن بأي لقب، وحصل على وصافة كأس مصر والكونفدرالية.

وسجل عبد الله السعيد 122 هدفا في مسيرته في الدوري المصري مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

ويعد السعيد هو رابع هدافي الدوري المصري تاريخيا بالتساوي مع مصطفى رياض نجم الترسانة، وبعد أيقونة الشواكيش حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168 هدفا) والسيد الضيظوي (127 هدفا).