موندو ديبورتيفو: لوكاكو يسابق الزمن للتواجد أمام برشلونة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يسابق روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الزمن من أجل اللحاق بمواجهة برشلونة.

ويلعب إنتر ميلان ضد برشلونة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لوكاكو يسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بمباراة برشلونة.

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وأشارت إلى أن لوكاكو يواصل العمل ويسعى للمشاركة أمام برشلونة ولو على مقاعد البدلاء على أقل تقدير.

ويغيب لوكاكو عن صفوف إنتر ميلان منذ 40 يوما بسبب معاناته من إصابة عضلية.

إنتر فاز على برشلونة بهدف دون رد وعقد موقف الفريق الكتالوني الذي لا يملك خيار بديل عن الفوز على النادي الإيطالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويليه إنتر ميلان برصيد 6 نقاط ثم برشلونة برصيد 3 نقاط ويحل فيكتوريا بلزن رابعا بدون نقاط.

برشلونة إنتر ميلان لوكاكو
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