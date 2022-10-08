رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026

أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقاء جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول بقائه في منصبه حتى عام 2026.

وتحدث زفيزف للإذاعة الجزائرية أمس الجمعة قائلا: "بلماضي قرر في رمضان الماضي مواصلة تدريب المنتخب".

وأردف "منذ تلك اللحظة لم تعد هناك حاجة للحديث عن تجديد عقده. سيبقى في منصبه حتى مونديال 2026".

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري في الوقت ذاته أن بلاده ستتقدم بملف الترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بين شهري مارس وأبريل من العام المقبل.

ويتولى جمال بلماضي تدريب الجزائر منذ عام 2018 وقاد المحاربين للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019.

ولكن فشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022 بالهزيمة القاتلة ضد الكاميرون في ملحق التصفيات بعد الهزيمة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في عقب التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لمثلهما.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا في ظل عدم جاهزيتها.