خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا

يقترب أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك من الخروج مجددا معارا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد عيد النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن رؤية الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزفالدو فيريرا حاليا أن الأفضل لأحمد عيد هو الخروج معارا من أجل المشاركة بشكل مستمر.

يأتي ذلك في ظل كذلك تواجد عيد في منتخب مصر الأولمبي ليحافظ على مكانه الأساسي مع الفريق.

ويرغب الاتحاد السكندري في ضم أحمد عيد لكنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع الزمالك.

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاما أعير الموسم الماضي من الزمالك إلى الإسماعيلي.

ولكن عيد لم يشارك مع الإسماعيلي سوى في ثلاث مباريات قبل أن يقطع اللاعب إعارته مع الدراويش في شهر يناير الماضي ويعود للزمالك.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آنذاك طلب الزمالك بقيد اللاعب لاستمرار منع النادي الأبيض آنذاك من القيد.

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.