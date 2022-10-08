خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 11:24

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

يقترب أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك من الخروج مجددا معارا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن رؤية الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزفالدو فيريرا حاليا أن الأفضل لأحمد عيد هو الخروج معارا من أجل المشاركة بشكل مستمر.

يأتي ذلك في ظل كذلك تواجد عيد في منتخب مصر الأولمبي ليحافظ على مكانه الأساسي مع الفريق.

أخبار متعلقة
الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر

ويرغب الاتحاد السكندري في ضم أحمد عيد لكنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع الزمالك.

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاما أعير الموسم الماضي من الزمالك إلى الإسماعيلي.

ولكن عيد لم يشارك مع الإسماعيلي سوى في ثلاث مباريات قبل أن يقطع اللاعب إعارته مع الدراويش في شهر يناير الماضي ويعود للزمالك.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آنذاك طلب الزمالك بقيد اللاعب لاستمرار منع النادي الأبيض آنذاك من القيد.

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

أحمد عيد الزمالك
نرشح لكم
الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته لضم يوسف حسن شادي حسين: تعاهدنا على استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026 12 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: مانشستر يونايتد حدد شرط انتقال دالوت إلى برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا 52 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة الأوروبية
الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري: ميلان سيرغب بالانتقام أمام يوفنتوس بعد الخسارة في دوري الأبطال 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف