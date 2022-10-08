الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 11:14

كتب : بسام أبو بكر

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي - يحيى الكومي

كشف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن تلقيه وعدا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعدم توجيه قرعة الموسم الجديد من الدوري التي ستقام غدا الأحد.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com: "تلقيت وعدا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعدم توجيه قرعة الدوري وأن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات".

وأضاف "حتى لو سيلعب الأهلي والزمالك سويا في الأسبوع الأول، لن تكون القرعة موجهة".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك

وأكمل الكومي "الكرة الآن اقتصاد وأموال والجماهيرية ليست كل شيء، كل الفرق دعمت صفوفها والكل يتنافس من أجل البطولات وهذا ما نراه في أوروبا، لا يجب أن يتم التعامل مع الأهلي والزمالك على إنهم في مكان مختلف عن باقي الأندية".

وشدد "الكرة تغيرت والكرة الآن ليست مثل الماضي".

وعن رفع حظر القيد عن ناديه قال: "لا توجد مشاكل الآن مع اتحاد الكرة واتفقنا على جدولة رسوم تسجيل اللاعبين بشكل يرضي الطرفين، ولا توجد لدينا أزمات الآن".

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.

الكومي الإسماعيلي قرعة الدوري
نرشح لكم
خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته لضم يوسف حسن شادي حسين: تعاهدنا على استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026 12 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: مانشستر يونايتد حدد شرط انتقال دالوت إلى برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا 52 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة الأوروبية
الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري: ميلان سيرغب بالانتقام أمام يوفنتوس بعد الخسارة في دوري الأبطال 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف