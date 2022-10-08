الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة

كشف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن تلقيه وعدا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعدم توجيه قرعة الموسم الجديد من الدوري التي ستقام غدا الأحد.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com: "تلقيت وعدا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بعدم توجيه قرعة الدوري وأن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات".

وأضاف "حتى لو سيلعب الأهلي والزمالك سويا في الأسبوع الأول، لن تكون القرعة موجهة".

وأكمل الكومي "الكرة الآن اقتصاد وأموال والجماهيرية ليست كل شيء، كل الفرق دعمت صفوفها والكل يتنافس من أجل البطولات وهذا ما نراه في أوروبا، لا يجب أن يتم التعامل مع الأهلي والزمالك على إنهم في مكان مختلف عن باقي الأندية".

وشدد "الكرة تغيرت والكرة الآن ليست مثل الماضي".

وعن رفع حظر القيد عن ناديه قال: "لا توجد مشاكل الآن مع اتحاد الكرة واتفقنا على جدولة رسوم تسجيل اللاعبين بشكل يرضي الطرفين، ولا توجد لدينا أزمات الآن".

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.