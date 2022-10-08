مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

يوم جديد من المباريات المهمة في مختلف الألعاب يحل علينا، وكالعادة FilGoal.com يتولى رصد كافة المواعيد.

FilGoal.com يستعرض مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

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في إنجلترا يستضيف مانشستر سسيتي منافسه ساوثامبتون في الرابعة عصرا على ملعب الاتحاد عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" وبتعليق أحمد البلوشي.

ويلعب برايتون ضد توتنام في الرابعة عصرا على ملعب أميكس عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي التوقيت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس اكسترا 1" سيواجه بورنموث منافسه ليستر سيتي.

ويستضيف تشيلسي منافسه ولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرا ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وعلى ملعب سانت جيمس بارك يستضيف نيوكاسل منافسه برايتون في تمام الساعة الرابعة عصرا عبر "بي إن سبورتس بريميوم 3".

الدوري الإسباني

يستضيف خيتافي منافسه ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" وبتعليق خليل البلوشي.

ويلتقي أتليتكو مدريد مع جيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام الرابعة والربع عصرا.

ويواجه إشبيلية منافسه أتليتك بلباو في الدوري الإسباني عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام السادسة والنصف.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا يستضيف ساسولو منافسه إنتر ميلان على ملعب مابي في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ويلعب ميلان ضد يوفنتوس على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

ويشهد الدوري الألماني قمة كبرى بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف عبر "بي إن سبورتس 4k".

ويحل فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضيفا على أوجسبورج في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ويلعب باير ليفركوزن ضد شالكة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

البطولة الكونفيدرالية

يبدأ بيراميدز مشواره بالبطولة الكونفيدرالية بمواجهة هلال الساحل السوداني في تمام الساعة السادسة على ملعب الدفاع الجوي.

وفي فرنسا يلعب باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

البطولة العربية لكرة السلة

يلعب الكويت الكويتي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة مساء

ويواجه الأهلي منافسة الرياضي بيروت اللبناني في تمام الساعة الرابعة مساء.

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي بيراميدز
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