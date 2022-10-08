الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميا اليوم السبت ضم أحمد رفعت قادما من صفوف فيوتشر.

وأشار الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن انضمام رفعت جاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم يشر الوحدة لوجود بند أحقية شراء لاعب منتخب مصر بعد ذلك.

وكان رفعت سافر إلى أبو ظبي قبل يومين لإتمام انتقاله إلى صفوف الوحدة.

ونشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي صورة أوضحت قيد رفعت في قائمة الوحدة.

📋 بيان رسمي | أحمد رفعت تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بأستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFC pic.twitter.com/lEJWwIc0CC — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) October 8, 2022

وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.