الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميا اليوم السبت ضم أحمد رفعت قادما من صفوف فيوتشر.

وأشار الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن انضمام رفعت جاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم يشر الوحدة لوجود بند أحقية شراء لاعب منتخب مصر بعد ذلك.

أخبار متعلقة
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك الاتحاد المنستيري يكشف عدد مقاعد الأهلي في مباراة أبطال إفريقيا خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك

وكان رفعت سافر إلى أبو ظبي قبل يومين لإتمام انتقاله إلى صفوف الوحدة.

ونشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي صورة أوضحت قيد رفعت في قائمة الوحدة.

وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

واحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي بالموسم الماضي، ولم يفز بلقب الدوري منذ 2010.

أحمد رفعت الوحدة فيوتشر
نرشح لكم
خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته لضم يوسف حسن شادي حسين: تعاهدنا على استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026 12 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: مانشستر يونايتد حدد شرط انتقال دالوت إلى برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – أحمد عيد يقترب من الرحيل عن الزمالك معارا 52 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: تلقيت وعدا بعدم توجيه قرعة الدوري.. واتفقنا على جدولة مستحقات اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 8 أكتوبر 2022 – بيراميدز وقمتان في إيطاليا وألمانيا.. وسلة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة الأوروبية
الوحدة الإماراتي يعلن ضم أحمد رفعت من فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري: ميلان سيرغب بالانتقام أمام يوفنتوس بعد الخسارة في دوري الأبطال 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف