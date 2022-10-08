مؤتمر أليجري: ميلان سيرغب بالانتقام أمام يوفنتوس بعد الخسارة في دوري الأبطال

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن ميلان سيبحث عن الانتقام في مواجهة فريقه في الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "لقد أتوا من هزيمة سيئة في لندن في دوري أبطال أوروبا لذا سيبحثون عن الانتقام غدا".

وخسر ميلان بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

وأضاف "ستكون مباراة رائعة، لدينا دافع للقيام بعمل جيد. لم نفز أمام فرق مقدمة الدوري ونأمل أن تكون المرة الأولى غدًا".

ولم يفز يوفنتوس بأي من مبارياته ضد الثلاثة الأوائل في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وتابع "في الوقت الحالي، لابد أن نحقق نتائج، فقد خسرنا خمس نقاط ضد ساليرنيتانا ومونزا، ونحن متأخرون ونحتاج إلى اتخاذ خطوة في كل مرة".

وأتم "لدينا 10 مباريات متبقية قبل كأس العالم، يجب أن نركز على واحدة تلو الأخرى".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع بصريد 13 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.