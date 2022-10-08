خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك

لم يتلق محمد عبد السلام مدافع الزمالك عروضا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما علم FilGoal.com.

محمد عبد السلام النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وقضى عبد السلام الموسم الماضي معارا لصفوف الاتحاد حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الأقرب للاعب وضعه في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل، وحتى ذلك الحين سيتدرب مع فريق الأمل (الشباب).

حدثت بين اللاعب والإسماعيلي مفاوضات شفهية، ولم يُفعل الاتحاد بند شراءه بعد نهاية الإعارة.

المدافع البالغ 25 عاما خاض 9 مباريات بقميص زعيم الثغر الموسم الماضي.

وبقميص الزمالك خاض 29 مباراة في جميع المسابقات وتوج 5 ألقاب.

كما ساهم في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019 والتي استضافتها مصر وتأهل بها المنتخب لأولمبياد 2020.