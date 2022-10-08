خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب

علم FilGoal.com أن بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الصاعد.

ولم تصل أي عروض رسمية للاعب أو للنادي الأبيض حتى الآن.

ويفضل اللاعب الاستمرار مع الزمالك عن الخروج منه في التوقيت الحالي.

ولعب جعفر مع الزمالك 9 مباريات في جميع المسابقات بالموسم الماضي بواقع 7 في الدوري و1 في الكأس و1 في دوري أبطال إفريقيا، وسجل خلالها هدفا واحدا.

هدف جعفر أتى في شباك الداخلية في مباراة دور الـ 32 لكأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

كما فاز الزمالك بكأس الموسم السابق 2020-2021 بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية.