خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا

علم FilGoal.com أن الزمالك سيرسل طلبا أخيرا لنادي التعاون السعودي من أجل الحصول على بقية قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي إلى صفوفه.

ويدين التعاون للزمالك بمبلغ 400 ألف دولار من قيمة الانتقال، وسيرسل الزمالك هذا الطلب الأخير قبل أن يتقدم بشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك حرصا على العلاقات بين الناديين.

وانتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد أمام هلال الساحل السوداني في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

ووافق النادي السوداني على لعب الذهاب والإياب في استاد الدفاع الجوي بناءً على طلب بيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يُلعَب الإياب في نفس الملعب يوم 15 أكتوبر في السادسة مساءً أيضًا.