خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته لضم يوسف حسن
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 00:19
كتب : أحمد شوقي صلاح
يسعى الزمالك حسم صفقة يوسف حسن في الساعات المقبلة مع إدارة وادي دجلة.
وحسبما علم FilGoal.com فأن الأبيض سيكثف مفاوضاته لضم اللاعب في الساعات المقبلة.
ويرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني أن يوسف حسن لاعب جيد وسيفيد الفريق نظرا لصغر سنه.
مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.
وقال مصدر من وادي دجلة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين من أجل انتقال يوسف حسن لصفوف الزمالك".
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