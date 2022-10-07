أحمد مرتضى: ما تعرض له كريم هنداوي غير مقبول.. وتعويض رحيل الأخوين الدرع أمر صعب

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات عن فوز فريق كرة اليد على الأهلي ومستقبل الفريق قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك: "تعويض رحيل يحيى وسيف الدرع أمر صعب، ولكننا لا نضم أي لاعب بدون موافقة المدير الفني".

وأضاف "نحن لا نتعاقد مع أي لاعب لأجل التعاقد فقط. يجب أن يكون اللاعب مناسبا من الناحية الفنية، واستراتيجيتنا هي التجديد للنجوم الكبار للحفاظ على الفريق واستمراره في الفوز".

وأوضح "لا يجب أن يخطئ أحد في حق أي من اللاعبين سواء كريم هنداوي أو غيره. هؤلاء اللاعبين خسروا قبل أيام ولكنهم اليوم فازوا وأسعدوا الجماهير".

وخسر الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي

واختتم "فريق الزمالك لليد الأفضل في مصر وإفريقيا. أشكر اللاعبين كثيرا وهم لديهم الخبرات الكافية لحصد البطولة والفوز بالنهائي".

ويلعب الزمالك المباراة النهائية لبطولة إفريقيا ضد الترجي في تونس يوم الأحد 9 أكتوبر.