المصري: أزمة الشعباني في طريقها للحل.. وهذه حقيقة مفاوضات مصطفى شلبي وعمرو السيسي

تحدث ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري عن أزمة مستحقات المدرب السابق معين الشعباني التي أدت لمنع الفريق من تسجيل اللاعبين لمدة 3 فترات.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف هل نحل المشاكل القديمة أم نخطو للأمام ونكون الفريق الجديد".

وأضاف "هناك اتصالات مستمرة مع أنيس بن ميم محامي معين الشعباني، وسيتم حل الأمور خلال الساعات المقبلة".

وعن المفاوضات مع علي فوزي ومصطفى شلبي من إنبي قال يحيى: "حققنا طلبات المدرب إيهاب جلال، ومن المحتمل أن تدور المفاوضات بشأنهما".

أما عن عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش أوضح "لم تحدث أي مفاوضات".

وأخيرا عن إمكانية عودة محمود وادي لاعب بيراميدز إلى المصري أجاب "لا أعتقد ذلك".

وفي تصريحات تالية عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قال: "كامل أبو علي (رئيس النادي) سيسدد مستحقات الشعباني من ماله الخاص".

عن شكوى اللاعب رامي البدوي ضد المصري: "رامي البدوي ضمن الأزمات المتراكمة. له مستحقات رغم أنه لم يلعب. كل ما فعله أنه التقط صورة داخل النادي. له 512 ألف جنيه".

ويتم رفع حظر القيد عن المصري بسداد المبالغ المستحقة وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".