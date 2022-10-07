متفوقا على هالاند.. تعرف على ترتيب راتب صلاح في قائمة الأعلى أجورا في العالم

نشرت صحيفة فوربز الأمريكية ترتيب قائمة أعلى 10 لاعبين تفاضيا للرواتب في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتواجد المصري محمد صلاح خامسا في ترتيب القائمة بعدما جدد عقده مع ليفربول هذا الصيف حتى 2025.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي القائمة ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويظهر 3 لاعبين من باريس سان جيرمان في القائمة فيما تواجد لاعبان من مانشستر سيتي.

وجاءت القائمة كالآتي:

10. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - 29 مليون يورو.

9. أندريس إنييستا - فسيل كوبي الياباني - 30 مليون يورو.

8. إيدين هازارد - ريال مدريد - 31 مليون دولار.

7. روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 35 مليون دولار.

6. إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 39 مليون دولار.

5. محمد صلاح - ليفربول - 53 مليون دولار.

4. نيمار - باريس سان جيرمان - 87 مليون دولار.

3. كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 100 مليون دولار.

2. ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 120 مليون دولار.

1. كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 128 مليون دولار.