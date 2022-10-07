متفوقا على هالاند.. تعرف على ترتيب راتب صلاح في قائمة الأعلى أجورا في العالم
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 23:16
كتب : FilGoal
نشرت صحيفة فوربز الأمريكية ترتيب قائمة أعلى 10 لاعبين تفاضيا للرواتب في العالم.
وتواجد المصري محمد صلاح خامسا في ترتيب القائمة بعدما جدد عقده مع ليفربول هذا الصيف حتى 2025.
وتصدر الفرنسي كيليان مبابي القائمة ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويظهر 3 لاعبين من باريس سان جيرمان في القائمة فيما تواجد لاعبان من مانشستر سيتي.
وجاءت القائمة كالآتي:
10. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - 29 مليون يورو.
9. أندريس إنييستا - فسيل كوبي الياباني - 30 مليون يورو.
8. إيدين هازارد - ريال مدريد - 31 مليون دولار.
7. روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 35 مليون دولار.
6. إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 39 مليون دولار.
5. محمد صلاح - ليفربول - 53 مليون دولار.
4. نيمار - باريس سان جيرمان - 87 مليون دولار.
3. كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 100 مليون دولار.
2. ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 120 مليون دولار.
1. كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 128 مليون دولار.