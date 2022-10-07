دينيس زكريا: أنا في تشيلسي لإثبات أنني استحق أن أكون هنا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

دينيس زكريا - تشيلسي

يبدو أن دينيس زكريا الوافد الجديد في تشيلسي عاقد العزم على إثبات جدارته داخل جدران ستامفورد بريدج.

دينيس زكريا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وانضم دينيس زكريا إلى تشيلسي قادما من يوفنتوس هذا الصيف لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال زكريا في تصريحات لـ "ذا أثليتك": "انضممت إلى ناد كبير، إذا لم أفعل شيئا جيدا، لن يكون لدي فرصة للبقاء يجب أن أكون جيدا بشكل كافٍ".

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وأضاف "أنا هنا لأثبت أنني استحق أن أكون هنا، وأنني لاعب جيد ويمكنني مساعدة الفريق. سنرى ما سيحدث في النهاية".

وتابع "آمل فقط الأفضل ليوفنتوس، ويفوزوا بلقب الدوري الإيطالي. يوفنتوس ناد كبير مثل تشيلسي".

وأردف "تعلمت الكثير هناك، ولا يسعني سوى أن أكون ممتنا لذلك لأنهم منحوني الكثير من الفرص".

وواصل "لم يكن حلاً سهلاً مغادرة يوفنتوس ولكن في النهاية، أنا لاعب ، وأحتاج أيضًا إلى هذا التحدي لأكون أفضل".

وأتم "تحد دوري وآخر ولغة مختلفة ليس سهلا تماما، لكنني أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك".

وكان دينيس زكريا انتقل إلى يوفنتوس في شهر يناير الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 8.5 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

ولم يظهر صاحب الـ26 عاما مع تشيلسي حتى الآن في أي مباراة بعد الانتقال هذا الصيف.

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