مؤتمر بيولي: نريد الرد بعد هزيمة تشيلسي.. وعلينا أن نبدأ لقاء يوفنتوس بشكل صحيح

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه ارتكب أخطاءً كثيرة في مباراة تشيلسي وعليهم تفاديها أمام يوفنتوس.

ويستضيف ملعب سان سيرو قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "بعض المباريات تكون قيمتها أكثر من 3 نقاط، ومباراة الغد لديها ثقلها، نحن متحفزون بحسب المنافس".

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد أمام تشيلسي، نتحمل المسؤولية، بدءا من نفسي، ونريد الرد".

وأكمل متحدثا عن شارل دي كيتلاري: "لديه مستقبل مشرق ينتظره، أنا راض بما يقدمه، أتذكر عندما انتقد الكثيرين لياو وتونالي سابقا، شارل يمتلك الموهبة ويحتاج للوقت، هو على الطريق الصحيح".

وأردف "ثيو هيرنانديز تدرب أمس مع الفريق، وإذا كان لائقا سيكون جاهزا لمباراة الغد".

وواصل "استقبلنا أهدافا كثيرة وعلينا التحسن، يوم الأربعاء تشيلسي استفاد من أخطائنا وعلينا أن نكون أكثر حذرا".

وتابع "اللاعبون شعروا بالإرهاق أمس، لكني أرى فيهم الحافز، هذا لا يعني أننا سنفوز، سنقدم أفضل ما لدينا، ولا يجب أن ننسى أهداف يوفنتوس، علينا أن نعلي سقف التوقعات لأننا نستطيع تقديم المزيد".

واستدرك "يوفنتوس يبدأ مبارياته بقوة كبيرة ومن ثم يتراجع خلال المباراة، علينا أن نلعب كوحدة واحدة وألا نرتكب الأخطاء".

وأتم "أليجري مدرب رائع يقود فريق كبير، علينا أن نبدأ المباراة بشكل صحيح، عندما نفعل ذلك سنصبح فريقا خطيرا".

ولم يخسر الروسونيري سوى مباراتين الموسم الجاري ضد نابولي ثم تشيلسي.

ويحتل بطل الموسم الماضي من الدوري المركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي وأتالانتا المتصدران.