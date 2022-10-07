الدرجة الثانية - تعديل موعد المباراة الافتتاحية في مجموعة بحري

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 21:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت لجنة المسابقات دوري الدرجة الثانية المصري تعديل موعد المباراة الافتتاحية في مجموعة بحري.

وتقّدم موعد مباراة هلال مطروح وجمهورية شبين ليقام يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الأربعاء في الثالثة عصرا على استاد جامعة الإسكندرية.

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وتستأنف باق مباريات الجولة الأولى في اليوم ذاته، وتأتي جميع المباريات كالآتي:

المجد x نبروه

طنطا x بلدية المحلة

سبورتينج x الحمام

كفر الشيخ x المنصورة

دكرنس x المصرى السلوم

بايونيرز x بروكسي

الأوليمبي x أبوقير للأسمدة

الدرجة الثانية جمهورية شبين هلال مطروح
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