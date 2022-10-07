كرة يد - أكرم يسري: الترجي خصمنا الأساسي.. وستكون المباراة ثأرية خالصة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

أكرم يسري لاعب يد الزمالك

وصف أكرم يسري لاعب الزمالك لكرة اليد المواجهة المنتظرة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالثأرية بعد خسارة نهائي البطولة العربية.

وتأهل الزمالك إلى النهائي على حساب الأهلي في الثانية الأخيرة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بنتيجة 26-25.

وقال أكرم يسري لـ الوطنية التونسية عقب المباراة: "بذلنا مجهود واستحقينا الوصول إلى النهائي".

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وأضاف "منذ اليوم الأول في البطولة أردنا مواجهة الترجي وقد نجحنا في ذلك، المباراة ستكون ثأرية خالصة".

وتابع "الترجي هو الخصم الأساسي لنا في البطولة، نعم مباراة الأهلي دربي لكن هدفنا المباراة المقبلة".

وكان الزمالك خسر أمام الترجي في نهائي البطولة العربية وبالتالي التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في المباراة النهائية الأحد المقبل بعدما تفوق الأخير على الإفريقي في اللقاء الأول من مرحلة نصف النهائي.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

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