مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا وسامسون.. تعليمات خاصة للهجوم قبل مواجهة فلامبو

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا - شيكابالا - مران الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الانتظام في معسكر مغلق غدا -السبت- استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر الفريق عصر غدا السبت متجها إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة، بأحد الفنادق القريبة من ستاد الجيش ببرج العرب.

وشارك الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وسامسون أكينولا في التدريبات الجماعية للأبيض المقامة اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

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وانتهى الثلاثي من البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق، حيث خاض شيكا وعاشور وأكينولا جميع فقرات المران.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة للثلاثي إبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتحدث فيريرا بشكل سريع مع الثلاثي بخصوص بعض الواجبات الهجومية المراد تنفيذها خلال المران في الكرات الثابتة والمتحركة.

وخاض اللاعبون فقرة فنية خاصة، حيث قسمهم الجهاز الفني إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف روي أجواش المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، وتم التركيز خلالها على التمرير السريع في مساحات صغيرة من الملعب في ظل وجود عملية الضغط.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني في تدريبات اليوم، حيث خاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة طبقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني للفريق، و ركز فيريرا على الجانب الفني قبل مواجهة بطل بوروندي لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

فيما واصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلي بمجموعة من التدريبات في صال الألعاب الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي وذلك بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري

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