خبر في الجول - الونش خارج حسابات الزمالك أمام فلامبو

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش

خرج محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من حسابات الجهاز الفني مباراة فلامبو البوروندي.

ويستعد الفريق لمباراة فلامبو المقبلة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الونش سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة عضلية وبعد التنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

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وخضع المدافع لبرنامج تأهيلي بدءا من اليوم.

وخاض المدافع الدولي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة على هامش التدريبات.

وشارك الونش في مواجهتي الزمالك ضد إليكت التشادي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الونش أن يسجل هدف تعزيز انتصار الأبيض في لقاء الإياب بكرة رأسية.

محمود حمدي الونش الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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