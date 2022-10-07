كرة يد – موعد مواجهة الزمالك ضد الترجي في نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

ضرب الزمالك موعدا مع الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

الزمالك تفوق على الأهلي بنتيجة 26-25 في مباراة نصف النهائي.

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بينما فاز الترجي على الإفريقي بنتيجة 30-22 في نصف النهائي.

مشوار الزمالك في دور المجموعات

احتل الزمالك المركز الثاني بـ 3 انتصارات وهزيمة جاءت أمام:

الفوز على ريد ستار الإيفواري 40-17

الفوز على مولودية الجزائر 34-25

الفوز على فاب الكاميروني 43-21

الخسارة من الإفريقي 33-31

وانتصر الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي في ربع النهائي بنتيجة 33-17.

موعد المباراة

تقام المباراة في تونس، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر.

وتبدأ في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين الفريقين

القناة الناقلة

تنقل قناة تونس الوطنية 1 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

كرة يد موعد مباراة الزمالك والترجي بطولة إفريقيا لكرة اليد
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