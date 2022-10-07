سامية آدم لـ في الجول: هدفنا الخروج من فترة التوقف الدولي في تصنيف أعلى لمنتخب مصر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 19:53

كتب : دعاء نائل

سامية آدم - منتخب مصر سيدات

شددت سامية آدم لاعبة منتخب مصر للسيدات على هدف الفريق لتحسين الترتيب في التصنيف على مستوى إفريقيا.

وفاز منتخب مصر للسيدات على نظيره الأردني بهدف دون رد أمس -الخميس- وديا على استاد اتحاد الشرطة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سامية جمال للحديث عن تحسن أداء منتخب مصر للسيدات في المباراة.

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وقالت: "لقد أحرزنا تقدما اليوم وظهرنا بشكل جيد، الشوط الأول كان جيدا للغاية وضغطنا بشكل جيد".

وأضافت "لدينا عناصر جديدة في الفريق بالإضافة إلى بعض اللاعبات الشابات وشكلنا منظومة متماسكة".

وواصلت "أنا سعيدة لعودة منتخب مصر بشكل أقوى، لقد توقفنا فترة وأثرّت على تصنيف المنتخب".

وتابعت "نسعى للخروج من فترة التوقف الدولي بترتيب أعلى في التصنيف على مستوى إفريقيا".

ويحتل منتخب مصر للسيدات التصنيف الـ93 عالميا فيما يأتي في المرتبة الـ13 على مستوى إفريقيا.

وتطرقت سامية للحديث عن تمثيلها المنتخب "والدي مصري ولم أكن أعرف أنه خيار أن ألعب لمنتخب مصر، كنت في عامي الثاني في الجامعة وتواصل معي مسؤولين من الاتحاد وتحمست للأمر".

نابولي

وكانت سامية آدم انتقلت إلى صفوف نابولي هذا الصيف قادمة من صفوف جالاتاسراي، لتصبح أول مصرية تنضم إلى الدوري الإيطالي.

أوضحت سامية "انضممت منذ أسبوعين، الأمر يسير بشكل جيد، أحاول التعرف على الفريق وفهم طريقة اللعب والتأقلم من لعب الدوري التركي إلى الإيطالي"

سامية (23 عامًا) ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية لأب مصري وأم من جنسية مختلفة وقضت سنوات الجامعة مع سبيسيفك تايجرز الأمريكي وشاركت في 53 مباراة ونجحت في تسجيل 3 أهداف في دوري الجامعات.

وأتمت "نحن نلعب في الدرجة الثانية وهو مستوى عال في إيطاليا، ونسعى للصعود والمشاركة في الدرجة الأولى".

وشاركت سامية آدم في فوز منتخب مصر للسيدات على الأردن بهدف دون رد سجلته مهيرة علي.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الأحد المقبل على استاذ اتحاد الشرطة أيضا.

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