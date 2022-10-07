كرة يد - الترجي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الإفريقي

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

تأهل الترجي التونسي لنهائي بطولة إفريقيا للأندية بعد فوزه على الإفريقي بنتيجة 30-22 في أولى مباريات نصف النهائي.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وينتظر الترجي الفريق الفائز من القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في اللقاء النهائي.

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وسبق أن حقق الترجي لقب المسابقة مرة واحدة فقط جاءت في موسم 2013، وخسر النهائي في آخر مرتين تأهل فيهما، الأولى ضد الأهلي في 2016 والثانية ضد الزمالك في 2017.

وسيكون ذلك الظهور السادس للترجي في نهائي البطولة الإفريقية بعدما تأهل 5 مرات من قبل.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

الترجي كرة يد بطولة إفريقيا للأندية
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