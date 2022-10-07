ميسي يغيب عن مواجهة ريمس.. وشكوك حول مشاركة مبابي

يغيب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة ستاد ريمس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، حسبما أعلن النادي عبر تقريره الطبي.

ويستعد باريس لمواجهة ستاد ريمس خارج القواعد، إذ يتصدر بطل المسابقة الترتيب برصيد 25 نقطة.

وكشف تقرير الفريق الطبي لـ باريس سان جيرمان عبر الموقع الرسمي: "بعد شعور ليونيل ميسي يوم الأربعاء الماضي بإجهاد خفيف في الساق، خضع ليو ميسي للعلاج بعد طمأنة الفحوصات الطبية. وسيتم إجراء تقييم للتقدم الذي أحرزه يوم الأحد".

وخرج ميسي متأثرا بإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

من جانبه أوضح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي: "سيحصل ميسي على راحة، ثم سيعود للتدريبات يوم الأحد والإثنين المقبل قبل لقاء بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

كما كشف التقرير الطبي للفريق الباريسي أنه بعدما شعر كيليان مبابي ببعض أعراض نزلة برد، تحسنت حالته وتدرب اليوم في صالة الجيمانيزيوم.

وأضاف التقرير أيضا أن البرتغالي نونو مينديش سيغيب لمدة 3 أسابيع بعد معاناته من إصابة في الفخذ.

وسيعود مواطنه ريناتو سانشيز للتدريبات بشكل كامل الأسبوع المقبل.

ميسي شارك في 13 مباراة الموسم الجاري سجل 8 وصنع مثلها في جميع المسابقات.