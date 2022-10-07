رابطة الأندية تكرم هداف الدوري موسم 1994-95 في قرعة الموسم الجديد.. وتعليق اللاعب

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 16:33

كتب : رضا السنباطي

درع الدوري

وجهت رابطة الأندية الدعوة إلى عبد الله الصاوي لاعب طنطا والقناة السابق لتكريمه خلال إجراء قرعة الدوري.

وتقام قرعة الدوري المصري لموسم 2022-2023 يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2022 بأحد الفنادق.

وقال الصاوي لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالا من عامر حسين عضو اتحاد الكرة لحضور قرعة مباريات الدوري الأحد المقبل وسيتم تكريمي رفقة هدافي المسابقة، إذ حصلت على لقب هداف الدوري الممتاز عام 1994 مع نادي القناة".

أخبار متعلقة
نوتنجهام ينهي الجدل ويجدد عقد كوبر 3 سنوات الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد الداخلية يضم محمود عزت كرة سلة – الأهلي يكتسح الغرافة في البطولة العربية

وأنهى الصاوي موسم 1994-95 هدافا لمسابقة الدوري بالتساوي مع أحمد ساري لاعب الاتحاد برصيد 10 أهداف لكل لاعب، وتفوقا في هذا الموسم على أحمد الكاس وحسام حسن ومحمد صلاح أبو جريشة.

وأضاف "خطوة انتظرتها كثيرا منذ فترة طويلة وسعيد بالدعوة من رابطة الأندية واتحاد الكرة بتكريمنا. لم نحصل على الشهرة الكافية لعدم إذاعة المباريات، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك فقط، ولكن في الوقت الحالي يتم إذاعة جميع المباريات وحتى في الدرجة الثانية يتم إذاعة بعض المباريات".

وشدد "كنت لاعبا من خارج الأهلي والزمالك وانضممت لمنتخب مصر الأول والمنتخب العسكري وهذا دليل على ما قدمته أنا وزملائي الذين انضموا للمنتخبات الوطنية من خارج الأهلي والزمالك".

كابتن عبدالله الصاوي (@omarelsawy49) / Twitter

من هو عبد الله الصاوي؟

وعن مسيرته قال الصاوي لـ FilGoal.com: "بدأت مع مدرسة الكرة بنادي طنطا وصعدت مع الفريق الأول للدوري الممتاز وتم اختياري لمنتخب مصر العسكري وحصدت كأس العالم العسكري مع الراحل مدحت فقوسة وتم تكريمنا وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأول".

وتابع "انتقلت لنادي القناة موسم 1993-1994 وفي أول موسم مع الفريق حصدت لقب الدوري الممتاز، وانضممت لمنتخب مصر الأول تحت قيادة محسن صالح وشاركت في 9 مباريات دولية منهم 6 مباريات رسمية و3 مباريات دولية ودية".

وواصل "انتقلت لنادي المقاولون العرب ثم لعبت موسما بقميص بلدية المحلة ثم العودة لنادي طنطا واعتزلت كرة القدم في عام 2000".

وأكمل "بعد اعتزال كرة القدم، بدأت العمل كمساعد مدرب مع أسماء كبيرة مثل مشير عثمان ويسري عبد الغني وأشرف قاسم وإبراهيم يوسف مدرب المحلة الأسبق".

واختتم "عملت مديرا فنيا لسمنود وكفر الشيخ ونبروه وبني عبيد ومطروح وطنطا وسرس الليان وخضت تجربة بالمملكة العربية السعودية 3 سنوات وحاليا أشغل منصب مدير مدرسة الكرة بنادي طنطا".

الدوري المصري
نرشح لكم
بسبب الشعباني.. منع المصري من قيد اللاعبين لـ 3 فترات سامية آدم لـ في الجول: هدفنا الخروج من فترة التوقف الدولي في تصنيف أعلى لمنتخب مصر طاقم تحكيم صومالي للقاء الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد الداخلية يضم محمود عزت قياسات عضلية تحدد موعد انتظام بيرسي تاو في مران الأهلي الجماعي باللون الأسود.. الأهلي يعلن عن قميصه الثاني مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية
أخر الأخبار
كرة يد – موعد مواجهة الزمالك ضد الترجي في نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 8 دقيقة | كرة يد
كرة يد - بهدف في الثانية الأخيرة.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا 13 دقيقة | كرة يد
بسبب الشعباني.. منع المصري من قيد اللاعبين لـ 3 فترات 14 دقيقة | الكرة المصرية
سامية آدم لـ في الجول: هدفنا الخروج من فترة التوقف الدولي في تصنيف أعلى لمنتخب مصر 27 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب الجماهير.. الاتحاد الإنجليزي يعلن عقوبته ضد مانشستر سيتي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أزمة تذاكر.. الدوري الإنجليزي والشرطة يحسمان مصير مدرجات تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الترجي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الإفريقي ساعة | رياضات أخرى
سارة إسماعيل لـ في الجول: ظهوري الأول مع مصر؟ أشعر بالانتماء ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 4 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية