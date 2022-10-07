الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي رفع حظر القيد عن ناديه رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد الكومي أنه سيتم إرسال القائمة الجديدة للدراويش إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل إغلاق باب القيد الإثنين المقبل.

وكان فيفا منع الإسماعيلي من القيد في ظل القضايا الست المرفوعة ضده ومن بينها لسعد الجزيري.

وأعلن الإسماعيلي سابقا سداده لتلك الغرامات في فيفا تمهيدا لرفع القيد عنه.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.