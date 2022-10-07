نوتنجهام ينهي الجدل ويجدد عقد كوبر 3 سنوات

أنهى نوتنجهام فورست الجدل حول مستقبل الويلزي ستيف كوبر مدرب الفريق.

وأعلن النادي الإنجليزي تجديد عقد كوبر حتى عام 2025.

قرار نوتنجهام فورست جاء رغم إشارة بعض التقارير الإنجليزية لرحيل كوبر عن تدريب الفريق.

شبكة "ذا أثليتك" الإخبارية كشفت قبل عدة أيام عن اقتراب رحيل المدرب ستيف كوبر.

وأوضحت أن الرباعي نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي الحالي، ورافائيل بينيتيز وبرونو لاج مدرب ولفرهامبتون السابق الذي رحل عن صفوف الذئاب في وقت سابق بداية أكتوبر الحالي وشون دايش مدرب بيرنلي السابق أبرز المرشحين لخلافة ستيف كوبر.

المدرب البالغ من العمر 42 عاما تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وفاز منذ ذلك الحين في 29 من مبارياته الـ 54.

وأصبح ستيف كوبر أول مدرب منذ عام 1998 يقود نوتنجهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 1-0 على هدرسفيلد تاون في ويمبلي بالمباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وحصد نوتنجهام فورست أربع نقاط من ثماني مباريات في الدوري حتى الآن، بانتصار وتعادل وست هزائم.

وسجل الصاعد حديثا للدوري الممتاز ستة أهداف واستقبل 21 هدفا.