كرة سلة – الأهلي يكتسح الغرافة في البطولة العربية

اكتسح فريق الأهلي لكرة السلة منافسه الغرافة القطري بالفوز عليه اليوم الجمعة 108-59 في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة العربية.

وأنهى الأهلي الربع الأول متفوقا في النتيجة 28-14، والربع الثاني 58-21.

ووسع الأهلي الفارق في الربع الثالث بالفوز 85-35، قبل أن يختتم اللقاء بالانتصار 108-59.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات:

السبت 8 أكتوبر

الأهلي × الرياضي اللبناني (4:00 عصرا)

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.