الداخلية يضم محمود عزت

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 15:48

كتب : رضا السنباطي

ياسر إبراهيم - محمود عزت - مروان حمدي - الأهلي - سموحة

أعلن الداخلية اليوم الجمعة ضمه لمحمود عزت قادما من صفوف سموحة في صفقة انتقال حر رسميا.

ولم يذكر الداخلية مدة التعاقد مع المدافع صاحب الـ30 عاما.

وقضى محمود عزت الموسم الماضي معارا من سموحة إلى صفوف المقاولون العرب.

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وخاض محمود عزت الموسم الماضي 24 مباراة في كل البطولات مع سموحة والمقاولون وصنع خلالهم هدفا وحيدا.

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وأصبح محمود عزت الصفقة رقم 18 للداخلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع كل من محمد نصير وحسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى وأحمد رفاعي ومحمد نجيب.

ودعم الداخلية صفوفه بالسداسي الأجنبي وهو الرباعي النيجيري عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وفانوم ألفريد وكريستوفر جون والأوغندي ألان كيلامبادي والعاجي سيرجي إيرك.

محمود عزت الداخلية سموحة الدوري المصري
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