مؤتمر تين هاج: غياب ماجواير مستمر.. وفان دي بيك مطالب بالقتال

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن غياب هاري ماجواير عن مواجهة إيفرتون بسبب الإصابة.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "رفائيل فاران يحرز تقدما وآمل أن يكون متاحا أمام إيفرتون، بينما لن يكون هاري ماجواير وآرون بيساكا وفان دي بيك متاحين".

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ويغيب ماجواير عن صفوف مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي بعدما غاب عن مباراتي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وأومونيا القبرصي بمسابقة الدوري الأوروبي.

وواصل تين هاج "سأضع ثقتي دائما في لاعبي فريقي طالما أنهم يعملون بجد ويقدمون كل ما لديهم في التدريبات ويتحملون المسؤولية، لكن طموحاتنا عالية جدًا. يجب أن يكون كل لاعب على دراية بالمطالب".

وعن الاعتماد على الضغط بطريقته أوضح: "إنه أمر جسدي وذهني أكثر. إنه مثل الروتين، شيء عليك أن تعتاد عليه، إنه ليس شيئا يمكنك بنائه أو تطويره في غضون أسبوع أو شهر".

وتابع "من الواضح أن السيتي هو المعيار في ذلك، لكن أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك. لقد فعلنا ذلك ضد ليفربول وأرسنال، لكن علينا الآن القيام بذلك على أساس منتظم، لن يحدث ذلك بين يوم وليلة".

وشدد "لا أفهم لماذا نتلقى الكثير من البطاقات، مثلما حدث يوم الأحد مع ديوجو دالوت. لقد كان خطأ صحيحا، ولكن لم يستحق البطاقة الصفراء. يجب أن أذكر اللاعبين أن عليهم اللعب بذكاء، ولكن عليهم أيضا أن يلعبوا بقوة".

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فان دي بيك

وعن دوني فان دي بيك علق "فان دي بيك هنا منذ عامين ونصف. لقد حظي بموسم تحضيري، والذي سار على ما يرام، وسوف تأتي فرصته. عندما دخل ضد برايتون، قام بعمل جيد للغاية".

وأوضح "عليك أن تكون متاحًا لأنه عندما لا تكون متاحًا لن يكون بإمكانك الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وعليه الآن التأكد من أن يكون لائقا ويقاتل من أجل مكانه".

وواصل "لقد تعرض إلى إصابة عضلية، لذا فقد استغرق الأمر بضعة أسابيع، لكنه عاد الآن إلى العشب مرة أخرى، لكن لم يعد إلى التدريبات الجماعية، لذلك علينا انتظار تلك اللحظة".

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون وتعويض الخسارة القاسية على يد جاره سيتي بنتيجة 6-3 خلال الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل إيفرتون المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.

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