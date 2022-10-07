كرة يد - بيان من الاتحاد التونسي بشأن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع الزمالك أمام الأهلي - كرة يد

أصدر الاتحاد التونسي لكرة اليد بيانا بشأن نقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة ضمن نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

وقال الاتحاد التونسي في بيان "تعلم الجامعة التونسية لكرة اليد أنه أمام عدم تقدم أي قناة مصرية لاقتناء حقوق بث مقابلة الدور النصف النهائي للبطولة 43 للأندية أبطال الدوري المقامة في تونس والتي ستجمع مساء اليوم الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك على الرغم من أهميتها وعلى الرغم من القاعدة الجماهيرية الكبيرة للناديين، فقد قررت الجامعة، احتراما للجماهير المصرية ومساهمة منها في نشر وتطوير كرة اليد الافريقية، السماح للتلفزة الوطنية بنقل فعاليات هذه المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة ونصف بعد الظهر بتوقيت تونس، السادسة ونصف بتوقيت مصر".

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وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين الفريقين.

وتنقل قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

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