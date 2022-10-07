مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة قد يلعب ضد خيتافي بشرط واحد.. ولا تعليق عن ضم هالاند

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن موقف كريم بنزيمة من مواجهة خيتافي غدا السبت في ثامن جولات الدوري الإسباني.

وتحدث المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لعب بنزيمة مباراتين متتاليتين بعد الإصابة والآن يعاني من حمل زائد".

واستدرك "لكنه غير مستبعد من مباراة الغد، إن كان بخير فسوف يلعب".

وبسؤاله عن هل يخاف اللاعبين من الإصابة قبل كأس العالم 2022 أجاب "لا أعتقد ذلك لأنهم يريدون اللعب والتعامل مع إراحتهم بشكل مهم".

واستدرك "لكن إن أخبرني أي لاعب بحاجته للراحة سأمنحه إياها مثل بيبي في نهائي دوري أبطال أوروبا وكلارنس سيدروف في إحدى مباريات الدوري".

وعن مواجهة خيتافي قال أنشيلوتي: "ستكون معقدة وصعبة فهو فريق يقاتل ولا يترك أي مسافات".

وبسؤاله عما يثار عن رغبة ريال مدريد في ضم إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في عام 2025 قال: "لا تعليق".

وعن إصابة تيبو كورتوا قال: "يتحسن شيئا فشيئا وسيكون جاهزا للكلاسيكو ضد برشلونة أما مواجهة شاختار المقبلة في دوري أبطال أوروبا سنقرر حينها".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب الدوري الإسباني بـ19 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة.