قياسات عضلية تحدد موعد انتظام بيرسي تاو في مران الأهلي الجماعي

يخضع بيرسي تاو لاعب الأهلي لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد موعد مشاركته في المران الجماعي.

بيرسي تاو النادي : الأهلي

ويغيب بيرسي تاو منذ فترة لمعاناته من إصابة عضلية حرمته من المشاركة رفقة الأهلي في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي من الدوري.

وأشار الأهلي إلى أن تاو سيخضع لقياسات عضلية عقب نهاية برنامجه التأهيلي لتحديد الموعد المناسب لمشاركته في المران الجماعي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي تحسن حالة بيرسي تاو بشكل كبير.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد المنستيري التونسي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الجمعة في تونس والذي اشتمل على تدريبات بدنية وكروية ومحاضرتين نظرية وبالفيديو من مارسيل كولر مدرب الفريق.