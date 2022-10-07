باللون الأسود.. الأهلي يعلن عن قميصه الثاني

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الجمعة عن قميصه الثاني استعدادا للموسم الجديد والذي جاء من إنتاج شركة "أديداس".

وتحت عنوان "ترقبوا القميص الجديد باللون الأسود الملكي للنسور" نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا للقميص الجديد.

وجاء القميص باللون الأسود مع وجود ثلاثة خطوط بيضاء على الكتفين.

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كما تواجد على جانبي القميص منطقة عريضة جاءت باللون الأبيض.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام عن قميصه الأساسي والذي جاء باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط بيضاء على كتفيه كذلك.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد المنستيري التونسي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة في مواجهة الفريق التونسي.

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