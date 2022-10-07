باللون الأسود.. الأهلي يعلن عن قميصه الثاني
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:50
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي اليوم الجمعة عن قميصه الثاني استعدادا للموسم الجديد والذي جاء من إنتاج شركة "أديداس".
وتحت عنوان "ترقبوا القميص الجديد باللون الأسود الملكي للنسور" نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا للقميص الجديد.
وجاء القميص باللون الأسود مع وجود ثلاثة خطوط بيضاء على الكتفين.
كما تواجد على جانبي القميص منطقة عريضة جاءت باللون الأبيض.
وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام عن قميصه الأساسي والذي جاء باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط بيضاء على كتفيه كذلك.
ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد المنستيري التونسي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة في مواجهة الفريق التونسي.
نرشح لكم
قياسات عضلية تحدد موعد انتظام بيرسي تاو في مران الأهلي الجماعي مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية أشرف صبحي: نساند الأهلي والزمالك دائما.. لكن لا ندعم قطاع الكرة وزير الرياضة: هذا موقفنا من استضافة كأس العالم.. ولا نفكر في تنظيم أمم إفريقيا 2025 حوار - عمرو السولية: تعاهدنا على استعادة بطولة إفريقيا.. ولولا شريف ما كان لـ "رابونا" قيمة الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة