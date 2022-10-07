سبورت: برشلونة يحتاج 3 معجزات لعودة ميسي

يحتاج برشلونة إلى 3 معجزات لإعادة ليونيل ميسي إلى صفوفه بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الماضي بعد 16 عاما قضاهم بقميص برشلونة.

الصحيفة الإسبانية شددت على أن خوان لابورتا رئيس برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل عودة النجم الأرجنتيني إلى النادي الكتالوني.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة لا يحتاج إلى معجزة واحدة لعودة ميسي بل يحتاج إلى 3 معجزات.

المعجزة الأولى

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المعجزة الأولى تتعلق برغبة ليونيل ميسي في العودة، خاصة أن اللاعب يشعر بالراحة في العاصمة الفرنسية.

وكشف التقرير عن أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضا لـ ميسي خلال الأسابيع المقبلة لتجديد تعاقده لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم ثان بنفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا وقيمته 30 مليون يورو سنويا.

وأضافت أن باريس سان جيرمان الذي جنى 700 مليون يورو إضافية من الرعاية وبيع القمصان منذ انضمام ليونيل ميسي لصفوفه لن يسمح برحيل النجم الأرجنتيني بسهولة.

وشددت التقارير على أن ميسي سينتظر حتى نهاية كأس العالم قبل إتخاذ القرار وقد تمتد المهلة حتى نهاية الموسم، إذ يملك اللاعب خيارات العودة لبرشلونة او البقاء مع سان جيرمان أو خوض مغامرة جديدة بالدوري الأمريكي.

المعجزة الثانية

التقارير أوضحت أن المعجزة الثانية التي يحتاجه برشلونة تتعلق بالموقف الإقتصادي لنادي برشلونة.

وأضافت أن توقيع ميسي يجب أن يتناسب مع الأجور التي يدفعها النادي الكتالوني والتي أعلن إدوارد روميو نائب رئيس النادي عن حاجتها للتخفيض إلى 500 مليون يورو.

وأشارت إلى أن رحيل ميسي عن برشلونة كان بسبب الموقف الإقتصادي المعقد وعلى النادي الكتالوني تعديل أموره قبل المضي نحو نجمه السابق.

المعجزة الثالثة

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن المعجزة الثالثة التي يحتاجها برشلونة لإعادة ميسي تتعلق بـ تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وأوضحت أن عودة ميسي أيضا تتعلق بمشروع تشافي هيرنانديز الذي يرغب في إعادة برشلونة لمنصات التتويج من جديد.

وأشارت إلى أن الجميع في برشلونة يعلم أن تشافي سيفتح ذراعيه لضم ميسي خاصة بعد ظهوره المميز خلال الموسم الحالي.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري في 13 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع مثلهم.