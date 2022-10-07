أشرف صبحي: نساند الأهلي والزمالك دائما.. لكن لا ندعم قطاع الكرة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يساند الأهلي والزمالك دائما كمؤسسات رياضية مصرية نافيا اتهامه بكونه ضد أي منهما.

وتحدث أشرف صبحي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "واجهت اتهامات من الزمالك إنني ضد النادي وهذا غير صحيح، قمت بما يقتديه علي الأمر لرحيل مرتضى منصور خلال تلك الفترة، وحينما عاد قانونا لمنصبه احترمنا الأمر".

وأكمل "نساند الأهلي والزمالك دائما، كل ما احتاجه الأهلي قمنا به كوزير دولة يحافظ على مؤسسة رياضية".

وواصل "أثناء مشكلة الأهلي وتركي آل الشيخ دعمنا الأهلي كنادي مصري كبير، وساعدته في إنشاء شركة الكرة، نادي الزمالك نحافظ عليه كذلك كمؤسسة مصرية ".

وكشف "أثناء فترة وباء كورونا دعمنا كل نادي بخمسة ملايين جنيه".

وتابع "قمنا بتقنين قرض للأهلي وكنا نستطيع الرفض لكن مع تواجد محمود الخطيب ساهمنا في حصول الأهلي على قرض بقيمة 300 مليون جنيه".

وأكمل "أثناء فترة تواجد مجلس إدارة مؤقت سمحنا للزمالك بالحصول على قرض كذلك بقيمة 70 مليون جنيه وتم إعادته من قبل لجنة حسين لبيب قبل رحيلهم".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا: "لا ندعم قطاع كرة القدم في أي نادي، وحينما طلب مرتضى منصور قلت له لا ندعم كرة القدم وأقصى ما يمكنني القيام به هو دعمك بقرض مثل الأهلي ولكنه رفض".