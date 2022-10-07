سبورت: نيوكاسل يصر على التعاقد مع ديباي

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

يتمسك نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة.

ويرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع ديباي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيوكاسل مصمم على ضم ديباي رغم فشل محاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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وأوضحت أن النادي الإنجليزي يعتبر ديباي جزءا من مشروعه الرياضي الطموح ويعمل على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى نيوكاسل يملك القوة المالية لإغراء ديباي وفي الوقت ذاته لن يجد صعوبة في فك ارتباط اللاعب مع برشلونة.

وينتهي عقد ديباي مع برشلونة في يونيو 2023 ويمكنه التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.

ويتعافى ديباي خلال الفترة الحالية من الإصاب التي تعرض لها خلال مباراة هولندا ضد بولندا بفترة التوقف الدولي الأخيرة

ديباي شارك خلال الموسم الحالي مع برشلونة في 3 مباريات فقط وسجل هدفا وحيدا.

ممفيس ديباي نيوكاسل برشلونة
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