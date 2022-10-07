مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي والزمالك وسلة البطولة العربية

تقام اليوم الجمعة مباراة نارية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد وتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في نصف النهائي في البطولة التي تقام في تونس.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة "التونسية الوطنية 1".

وعبر القناة ذاتها وفي تمام الرابعة عصرا سيواجه الترجي منافسه الإفريقي في نصف النهائي الآخر وعبر القناة ذاتها.

أما في البطولة العربية لكرة السلة سيواجه الأهلي منافسه الغرافة القطري في ثاني جولات المنافسة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا.

ويواجه أوساسونا منافسه فالنسيا في الدوري الإسباني في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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